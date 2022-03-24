أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على أن الوزارة تفكر في زيادة عدد الألعاب المشاركة في دوري المدارس خلال الفترات المقبلة.

الأمير عبدالعزيز الفيصل – وزير الرياضة : دعم سخي تحظى به الرياضة من خادم الحرمين وولي العهد .. نتطلع إلى نجاحات واسعة يحققها دوري المدارس .. في النسخة الأولى شاهدنا لاعبين وصلوا للمنتخبات .

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⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/br3gGB8waU — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 23, 2022

وكان الأمير عبدالعزيز الفيصل دشن صباح الأربعاء ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الموسم الجديد من الدوري.

دعم سخي من القيادة الرشيدة:

وتحدث وزير الرياضة لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “دعم سخي تحظى به الرياضة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهذا يؤثر علينا بالإيجاب”.

وأضاف وزير الرياضة: “ندرس زيادة عدد الألعاب في الدوري خلال الفترات المقبلة، وما حققته النسخة الأولى من البطولة ساهم في مشاركة العديد من اللاعبين في المنتخبات السعودية، ونتطلع لنجاحات واسعة من البطولة مع تدشين النسخة الجديدة”.

تفاصيل النسخة الجديدة:

وتشهد النسخة الجديدة من دوري المدارس مشاركة 426 ألف طالب وطالبة من عمر 12 حتى 18 عامًا، يمثلون 42 ألفًا و534 فريقًا، ويتنافسون في 7 ألعاب، وهي؛ كرة القدم، السلة، الطائرة، اليد، الجودو، التايكوندو والجوجيتسو.

ويهدف إلى تنمية الرياضة المدرسية ومنها كرة القدم، لبناء جيل جديد من اللاعبين الموهوبين قادر على تمثيل السعودية في المحافل الدولية، خاصة أن البطولة حققت نجاحًا كبيرًا في النسختين الماضيتين.

ويُعد مشروع دوري المدارس هو إحدى مبادرات وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم منذ عام 2019 لمدارس التعليم العام في مناطق ومحافظات السعودية.