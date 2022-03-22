وقع وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اتفاقية استضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية.

توقيع اتفاقية استضافة البطولة

ونشر حساب “واس” الرياضي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من مراسم التوقيع اليوم بين وزير الرياضة، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، راجا راندير.

وعقد الأمير عبدالعزيز التركي مؤتمرًا صحافيًا بعد ذلك مع راجا راندير في الصالة الرياضية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وذلك عقب توقيع استضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية “الرياض 2025”.

وزير الرياضة يشيد بدعم القيادة

وقال الفيصل: “القطاع الرياضي في المملكة يحظى بدعم كريم وغير محدود من القيادة الرشيدة، وهو ما يجعل مدن المملكة وجهة رئيسة لأهم الأحداث والمناسبات الرياضية الكبرى”.

وتابع وزير الرياضة تصريحاته قائلًا: “الرياض أول مدينة تستضيف دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة في غرب قارة آسيا”.

واختتم الفيصل تصريحاته قائلًا: “حضور نائب أمير منطقة الرياض للتوقيع على عقد الاستضافة تأكيد على التنسيق الدائم والعمل المشترك بين جميع الجهات تحت مظلة قيادة عظيمة ورؤية طموحة”.