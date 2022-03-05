أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المشاعر لا توصف مع قرار عودة التراص بمساجد وجوامع المملكة بعد التباعد والاجراءات الاحترازية التي سببتها جائحة كورونا، مقدمًا الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الجهود التي وصفها بالكبيرة والسديدة لتجاوز الجائحة والحفاظ على صحة مرتادي بيوت الله.

مشاعر الفرح:

جاء ذلك في تغريدات متزامنة مع بيان وزارة الداخلية الليلة الذي نص على إلغاء التباعد في المساجد والجوامع بالمملكة قال فيها: “ونحن نعيش مشاعر الفرح بعودة الحياة لطبيعتها في الجوامع والمساجد، مشاعرنا لا توصف ولا نملك إلا الدعاء لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ‫ولي العهد على الجهود الكبيرة والقرارات السديدة التي ساهمت في تجاوز الجائحة”.

شكر للزملاء:

وأضاف: كما أشكر زملائي منسوبي المساجد والمصلين على تعاونهم مع الوزارة.

وفي تغريدة ثانية، قال: “مع البشرى بإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في الجوامع والمساجد، نسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على الجهود التي بذلوها للحفاظ على صحة مرتادي بيوت الله، كما أشكر زملائي منسوبي المساجد والمصلين على حرصهم الكبير، والذي ساهم بعد توفيق الله في تجاوز الجائحة”.