أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن تنفيذ الأحكام الشرعية بحق العناصر الإرهابية وكل من قاموا بعمل إجرامي لتهديد أمن الوطن، تأكيد على النهج القويم والسياسة الراسخة لبلادنا التي اتخذت من الكتاب والسنة دستورًا لها، ويرسخ قوة وهيبة الدولة وحرصها الدائم على أمن الوطن والمجتمع، حفظ الله قيادتنا وأدام الله الأمن على بلادنا.

ضرر أهل البدع:

وفي تغريدة ثانية أكد الوزير آل الشيخ “أن ضرر أهل البدع عظيم لاسيما على صغار السن وقليل التجربة، فانتبهوا لمن تحبون وحذروهم من فكر الخوارج الذي تروجه بعض الجماعات، ومنهم جماعة الإخوان المسلمين حتى توصل ضحاياها إلى الدعشنة والخروج على المسلمين، بل واستحلال دماء أقرب الناس لهم والعياذ بالله”.

جاء في تغريدات لوزير الشؤون الإسلامية عبر حسابه الرسمي بتويتر تزامنًا مع بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم، والذي تضمن تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى.