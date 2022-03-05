رفع معالي وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، الذين جعلوا صحة الإنسان أولا.

دليل على نجاحات الوطن:

وقال وزير الصحة: إن رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اليوم دليل واضح على النجاحات المتتالية التي يسجلها وطننا الغالي، والتي تجعلنا على مشارف انتهاء الجائحة بحول الله ” ، مشيراً إلى أن الوعي الصحي الذي يعيشه المجتمع أسهم بشكل كبير في التصدي للجائحة، وخاصة في رفع معدلات تحصين المجتمع لتصل نسبة التحصين لمن هم فوق 12 سنة إلى 99%.

وأكد الجلاجل أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – لم تدخر أي جهد أو دعم لحماية المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.