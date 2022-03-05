أكد وزير الصحة، فهد الجلاجل، أن المملكة واجهت جائحة كورونا بنجاح وتجاوزنا متحور أوميكرون الأسرع انتشارًا.

وتابع وزير الصحة، في تغريدة له عبر تويتر، أن ذلك جاء دون أن تضطر المملكة لإغلاق أي نشاط، وهذا بعد فضل الله نتيجة وعي المواطنين والمقيمين بأهمية التحصين.

على مشارف انتهاء الجائحة:

ولفت إلى أن رفع الاحترازات يأتي كخطوة على مشارف انتهاء الجائحة، لنعود متقاربين بعد تباعد، متابعًا: “أدام الله علينا الصحة والأمان”.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية عن رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا منها إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.

متابعة الوضع الوبائي:

وجاء القرار بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم- ولله الحمد- في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.