قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن بيان المملكة الأسبوع الماضي، كان واضحًا بخصوص عدم تحملها مسؤولية أمن الإمدادات، لافتًا إلى أن المنطقة تواجه مخاطر متعددة.

وأضاف : “نعمل بشكل جماعي لضمان أمن الطاقة”، مشيرًا إلى أن دول الخليج نفذت المطلوب منها في تلك المسألة لكن ينبغي على الآخرين الوفاء بتعهداتهم.

تأثر أمن الإمدادات

وتابع وزير الطاقة : “لا شك أنه في حالة تأثر أمن الإمدادات فإنه سيؤثر ذلك على الاقتصاد وسيؤثر أيضًا على الاقتصاد العالمي”.

وذكر ، أن الناس يركزون على القضايا الإقليمية دون النظر بشكل شامل إلى التأثير العالمي.

وأوضح أن “روسيا تنتج نحو 10 ملايين برميل نفط يوميا، ما يشكل قرابة 10% من الاستهلاك العالمي، وهي مساهمة كبيرة”.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه يعتقد أنه لولا “أوبك+” لما كنا نحتفل بسوق مستدامة للطاقة على الرغم من التقلبات الحالية، وإن الأمر كان ليكون أسوأ.

الجميع ينحي السياسة جانباً

وتابع: “بالنسبة لأوبك+ فالجميع ينحون السياسة جانباً، وإنه إذا لم نقم بهذا فلن نستطيع التعامل مع الكثير من الدول المختلفة في أوقات معينة”.

وأشار وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أنه لا يمكن الالتفات إلى تغير المناخ بدون النظر إلى أمن الطاقة.