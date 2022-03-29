رد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بذكاء وسرعة بديهة على سؤال خلال القمة العالمية للحكومات 2022م.

تعقيباً على فكرة إخراج #روسيا من تحالف #أوبك+

وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان: عضو في #أوبك هو من يلقي الصواريخ علينا وعلى #أبوظبي، وهو من يدرب ويمول هذه الأسلحة#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/h5uvkaaLcU

— Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) March 29, 2022

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان ردًا على تعقيب في القمة العالمية للحكومات 2022 حول إخراج روسيا من تحالف أوبك + ، إن من يلقي الصواريخ علينا وعلى أبو ظبي عضو في منظمة أوبك.

تمويل وتدريب المليشيات المسلحة

وأضاف وزير الطاقة، هذا العضو هو من يدرّب ويمول هذه الجماعة والمليشيا المسلحة ويدعمها بهذه الأسلحة، في إشارة على ما يبدو إلى إيران.

يذكر أنه مساء الجمعة الماضية أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة، العميد الركن تركي المالكي تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة لاستهداف من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأشار المالكي إلى نشوب حريق بخزانين اثنين تابعين للمنشأة النفطية وتمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.