قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني: إن نظام الأحوال الشخصية الجديد راعى مصلحة المرأة وعلمها بكل إجراءات الزواج.

فيديو | وزير العدل د. وليد الصمعاني:

إذا لم تعلم المرأة عن طلاقها من زوجها فإنه يحق لها التعويض #الراصد #نظام_الأحوال_الشخصية_الجديد #الإخبارية pic.twitter.com/px1EZjmGrz — الراصد (@alraasd) March 9, 2022

تعويض المرأة في نظام الأحوال الشخصية الجديد:

وأضاف الصمعاني، في لقاء له مع برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أنه عند وقوع الطلاق وعدم توثيقه من قبل الزوج وعدم علم المرأة بطلاقها يحق لها المطالبة بالتعويض.

وأشار إلى أن نظام الأحوال الشخصية الجديد أتى بنصوص نظامية واضحة تعالج كافة الحالات المتنازع عليها في مسائل الأسرة وكذلك الوصايا والتركات والإرث، وبالتالي نضمن ألا يكون هناك أي التباس في تطبيق النظام.

دعم حقوق النساء:

ويعكس استحداث نظام الأحوال الشخصية التزام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لنهج التطوير والإصلاح، أخذًا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، لما يُشكله من نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.

علاج مشكلات الأسرة:

كما أن النظام الجديد جاء شاملًا في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظمًا لمسائل الأحوال الشخصية تنظيمًا دقيقًا بكافة تفاصيلها، مبينًا أنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.

يذكر أن مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته.