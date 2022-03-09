قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني: إنه في نظام الأحوال الشخصية الجديد، سيتفرغ القضاة تمامًا للنظر الواقعي المنوط بهم في القضايا، وليس لهم دور في الاختيار بين الأقوال الفقهية.

فيديو | وزير العدل د. وليد الصمعاني:

لفظ "طالق طالق طالق" ليس له أثر في إيقاع الطلاق ويعد طلقة واحدة

#نظام_الأحوال_الشخصية_الجديد#الراصد#الإخبارية pic.twitter.com/YJux7ph7nM — الراصد (@alraasd) March 9, 2022

إيقاع الطلاق في نظام الأحوال الشخصية:

وأضاف الصمعاني، الذي حل ضيفًا على برنامج “الراصد” بقناة الإخبارية، أن النظام الجديد حدد إيقاع الطلاق وتكراره لمن يقول لزوجته “طالق طالق طالق” فهو ليس له آثار في تعدد إيقاع الطلاق لكنه يعتبر طلقة واحدة.

وعن حضانة الأم لطفلها في النظام الجديد، أوضح وزير العدل أنه كان يوجد اجتهاد سائد بين القضاء بأحقية الأم في حضانة أطفالها، لكن لم يكن هناك نص حاسم من الناحية القانونية، الآن حسم النظام ذلك، فالأم هي الأحق بالحضانة، لافتًا إلى حسم بعض الأمور كالنفقة أو طلاق الغضبان.

وأشار الصمعاني إلى أن النظام الجديد حدد بشكل حاسم ليس فقط في مسألة الأحوال الشخصية ولكن في الأحوال المدنية والعقوبات ومسائل أخرى عديدة، فالنظام حسم النزاعات في الأحوال الشخصية بقوانين صريحة.

ويأتي نظام الأحوال الشخصية استكمالًا للجهود التي بدأها سمو ولي العهد منذ العام 2016، حينما قال: “هناك حقوق للنساء في الإسلام لم يحصلن عليها بعد”، إذ يأتي إقرار نظام الأحوال الشخصية في إطار حرص سموه على أن تتمتع النساء بكامل حقوقهن، وخصوصًا فيما يتعلق بمسائل الزواج والنفقة وغيرها.