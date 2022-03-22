أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن أعداد الوفيات بالمملكة على الطرق قبل 5 سنوات كانت 28.8 من كل 100 ألف سنويًّا، واليوم وصلنا إلى 13.3 من كل 100 ألف، والمستهدف الوصول لأقل من 8 من كل 100 ألف.

وزير النقل والخدمات اللوجستية:

أعداد الوفيات بالمملكة على الطرق قبل 5 سنوات كانت "28.8 من كل 100 ألف" سنوياً، واليوم وصلنا إلى "13.3 من كل 100 ألف"، والمستهدف الوصول لأقل من "8 من كل 100 ألف"#وزير_النقل_في_الصورة pic.twitter.com/Vk7wsaCJTH

— في الصورة (@almodifershow) March 21, 2022

الهايبرلوب:

أضاف الجاسر، خلال حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن المملكة عقدت اتفاقيات وأجرت دراسات لإمكانية توفير قطار “الهايبرلوب”، الأسرع من الطائرة.

وكشفت وزير النقل أن هناك مشروعًا لتطوير خط القطار الذي يربط الرياض بالشرقية، وأن الجسر البري لربط شرق المملكة بغربها بقطار سريع، هو أول وأهم مشروع في استراتيجية الوزارة، ويحظى باهتمام وعناية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

استبعاد 200 مشروع طريق:

وأردف الجاسر: بعد المراجعة تم استبعاد حوالي 200 مشروع طريق من أصل 600 لعدم الجدوى، وعملنا يرتكز على “السلامة، والجودة، وطرق حسب الاحتياج تواكب النمو والإستراتيجيات الوطنية.

وزير النقل والخدمات اللوجستية:

مشروع "قطار الخليج" المخططات له مكتملة، ولدينا جزء تحت التنفيذ بالمملكة، والتمويل محل نقاش.. والمملكة توجه مواردها في المرحلة الأولى لتنفيذ الجسر البري الذي يخدم أيضاً دول الخليج#وزير_النقل_في_الصورة pic.twitter.com/sNn9NsnvBJ — في الصورة (@almodifershow) March 21, 2022

ولفت إلى أن مشروع “قطار الخليج” المخططات له مكتملة، ولدينا جزء تحت التنفيذ بالمملكة، والتمويل محل نقاش، والمملكة توجه مواردها في المرحلة الأولى لتنفيذ الجسر البري الذي يخدم أيضًا دول الخليج.