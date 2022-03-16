نجحت سلطنة عمان في تحرير مواطنَين بريطانيَين سبق احتجازهما في إيران وقد وصلا إلى مسقط اليوم الأربعاء تلبية التماس حكومة المملكة المتحدة.

وساطة عمانية لدى إيران

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الجهات المعنية في سلطنة عُمان وبالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة في إيران والمملكة المتحدة قامت بالإفراج عن مواطنَين بريطانيَين متحفظ عليهما في إيران وقد وصلا إلى مسقط تمهيدًا لعودتهما إلى بلادهما.

بريطانيا تشكر السلطنة

من جانبها ثمنت وزيرة خارجية المملكة المتحدة ليز تراس جهود سلطنة عُمان في تأمين عودة المحتجزَين البريطانيَين، مضيفة أنها التقت بوزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي في ديسمبر الماضي لتأمين المساعدة الدبلوماسية في الإفراج عن المحتجزين.