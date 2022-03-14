توقع الباحث في المناخ عبدالله العصيمي وصول مقدمات الموجة الباردة المرتقبة غدًا على معظم مناطق المملكة.

وقال العصيمي : غدًا الثلاثاء تبدأ مقدمات الموجة الباردة – بإذن الله – مع رياح شمالية نشطة مثيرة للغبار في المناطق المكشوفة.

وأوضح أن الغبار سيكون خفيفًا بشكل عام، لكن قد يكون أكثر كثافة في الشرقية والربع الخالي وجنوب الرياض.

ولفت إلى أن ذروة الموجة الباردة سيكون يومي الأربعاء والخميس وتعود الأجواء الدافئة اعتبارًا من السبت والأسبوع القادم.

توقعات الموجة الباردة

وكان محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عادل قازنلي، توقع أن تشهد المملكة موجة برد قد تكون عنيفة على بعض المناطق مع تراجع درجات الحرارة لتكون قرب الصفر المئوي.

ذروة الكتلة الباردة

وكان أستاذ المناخ سابقًا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند توقع أن تصل الكتلة الباردة التي تتربع فوق عدد من مناطق المملكة حاليًا ذروتها خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المسند : الكتلة الربيعية الباردة تتربع الآن فوق المناطق الشمالية والوسطى نسبيًا، وذروتها يومي الأربعاء والخميس القادمين في الشمال، والخميس والجمعة في بقية المناطق على وجه التقريب”.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن خلايا من السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الشرقية من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على منطقة القصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.