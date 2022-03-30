أعلنت شركة الفنار، المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار:

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل دعم المبيعات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محاسب ضرائب أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– أخصائي المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مستشار تقني أول/ البرمجيات والشبكات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، أو تقنية المعلومات).

التقديم على وظائف شركة الفنار:

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)