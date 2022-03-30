أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

وبيّنت هيئة الطيران المدني، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كبير أخصائي تعاون دولي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (قانون، علوم سياسية، علاقات دولية، شؤون دولية، اقتصاد، منظمات دولية، شؤون دبلوماسية).

– محرر: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (لغة عربية، لغات وترجمة، إدارة أعمال).

– أخصائي متابعة: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مارس 2022م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 5 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)