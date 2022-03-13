أعلنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمحافظة جدة، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجمعية في حي الأندلس بمحافظة جدة.

تفاصيل وظائف جمعية المودة للتنمية الأسرية:

وبيّنت جمعية المودة للتنمية الأسرية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تقنية معلومات.

– أخصائي علاقات عامة.

– مدير تدريب.

– أخصائي دراسات وبحوث اجتماعية.

– أخصائي صناعة محتوى.

طريقة التقديم على وظائف جمعية المودة:

وأوضحت جمعية المودة للتنمية الأسرية، أنّ على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 13 مارس 2022م.