أعلنت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأبرزت شركة إمداد، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل عمليات الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة صناعية، أو نظم معلومات).

– مسؤول وحدة الاعتمادات: شهادة الدبلوم فما فوق في تخصص سلامة الأغذية.

التقديم على وظائف شركة إمداد:

وأوضحت شركة إمداد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).