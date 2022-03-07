أعلنت شركة بن زقر التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من رابغ، وثول.

تفاصيل وظائف شركة بن زقر التجارية:

وأبرزت شركة بن زقر التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي المخزون (رابغ).

– قائد عمليات التحول (عدد وظيفتين/ رابغ).

– مراقب نظم إدارة المستودعات (رابغ).

– تنفيذي دعم إدارة المستودعات (ثول).

التقديم على وظائف شركة بن زقر:

وأوضحت شركة بن زقر التجارية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)