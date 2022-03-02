أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير حسابات الأشعة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة الطبية الحيوية)، أو التخصصات ذات الصلة.

– مدير الأعمال: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، أو إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف شركة سيمينس:

وأوضحت سيمينس، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)