أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من جدة، ورابغ.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف المشتريات (جدة): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الهندسة، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مشرف الموارد البشرية (رابغ): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، الإدارة).

طريقة التقديم على وظائف شركة NOMAC:

وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)