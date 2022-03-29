أعلنت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الصندوق الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف صندوق الاستثمارات العامة:

وبيّنت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي مصادر الطاقة المتجددة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسية، المالية)، أو التخصصات ذات الصلة.

– محلل قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات:

وأوضحت إدارة الصندوق، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)