أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة عى مسمى:

– مدير خدمة تطبيقات نقاط البيع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، برامج الحاسوب، الهندسة، نظم المعلومات الإدارية).

– مفتش مراقبة الجودة: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف متاجر بنده:

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).