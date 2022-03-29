أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بالرياض:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– سكرتير تنفيذي: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (السكرتارية، إدارة المستشفيات، اللغة الإنجليزية، الإدارة الصحية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– سكرتير: شهادة الدبلوم في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، الإدارة الصحية، السكرتارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)