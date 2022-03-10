أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع إحدى الشركات التابعة لها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:

وبيّنت شركة نسما القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل التخطيط والتحليل المالي.

– مدير التخطيط والتحليل المالي.

– المراقب المالي للشركات.

– مدير مالي.

التقديم على وظائف نسما القابضة:

وأوضحت شركة نسما القابضة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)