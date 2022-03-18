أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأبرزت شركة التعاونية للتأمين، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل استثمار أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاستثمار)، أو أي تخصص ذي صلة.

– أخصائي تحليل البيانات الطبية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علم البيانات، الطب) أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف التعاونية للتأمين:

وأوضحت شركة التعاونية للتأمين، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)