أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة العليان القابضة:

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير/ التحليل المالي: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مسؤول التعاون والبرمجيات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة الحاسب).

– أخصائي تسويق: شهادة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف العليان القابضة:

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)