أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق معالجة البيانات (الرياض).

– موظف موارد بشرية (الرياض).

– مدير الأعلاف النباتية (الخرج).

طريقة التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 28 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)