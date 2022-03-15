أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والعيادات التابعة لها في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشاريع الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول العلاقات المصرفية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال).

– مدير تسويق الفئات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– محلل أول نظم التطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية.

التقديم على وظائف شركة النهدي:

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)