أعلنت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة العلا.

تفاصيل وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأبرزت شركة إمداد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف ميداني/ التفتيش: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي العلاقة.

– مسؤول رقابة/ المنشآت: شهادة الدبلوم فما فوق في تخصص سلامة الأغذية، أو التخصصات ذات العلاقة.

– مسؤول الجودة والأداء: شهادة البكالوريوس تخصصات: (إدارة الاعمال، أو نظم المعلومات الإدارية)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة إمداد:

وأوضحت شركة إمداد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)