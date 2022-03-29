أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة تكوين المتطورة:

وأبرزت شركة تكوين المتطورة للصناعات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول الخدمات الادارية: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة البكالوريوس.

– كاتب/ إدخال البيانات: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة تكوين:

وأوضحت شركة تكوين المتطورة للصناعات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)