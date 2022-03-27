أعلنت شركة علم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة علم:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل الأعمال/ المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو إدارة الأعمال، أو نظم المعلومات الإدارية).

– مساعد مدير برنامج/ مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة علم:

وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)