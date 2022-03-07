أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة العليان القابضة:

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير المستودع: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مسؤول شؤون الشركات المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة، إدارة نظم المعلومات، الموارد البشرية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف مجموعة العليان:

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)