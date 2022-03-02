أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر المدينة في محافظة بقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان للطاقة:

وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدقق داخلي أول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

– أخصائي المحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، ويفضل شهادة الماجستير.

طريقة التقديم على وظائف سبارك:

وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مارس 2022م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 22 إبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)