أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والعيادات التابعة لها في كل من جدة، وأبها.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق تنفيذي (جدة).

– أخصائي طب أسنان/ التركيبات السنية (جدة).

– أخصائي طب أسنان/ تشخيص وعلاج الأسنان (جدة).

– أخصائي طب أسنان/ جراحة الفم (جدة).

– أخصائي طب أسنان/ علاج جذور الأسنان (جدة).

– أخصائي دعم تقنية المعلومات/ سلسلة التوريد (أبها).

التقديم على وظائف شركة النهدي:

وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).