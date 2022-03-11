أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمعارض التابعة لها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الشايع للتجارة:

وأبرزت شركة الشايع، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الرواتب (الرياض).

– فني/ تركيب معدات المطبخ والمغاسل (الرياض).

– مصمم أول (الرياض).

– مصمم/ مقدر (جدة).

– استشاري مبيعات أول (الرياض).

التقديم على وظائف شركة الشايع:

وأوضحت شركة الشايع، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)