أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير، وطريف.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول/ خدمات التعدين.

– أخصائي أول/ مشتريات مشاريع المقاولات.

– أخصائي رئيسي/ مشتريات المشاريع.

– مشغل رئيسي/ المصهر.

– رئيس قسم التدريب.

– مدير خدمات التعدين.

التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)