أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة Ericsson:

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– قائد ضمان الخدمة (جدة).

– مهندس نظم الشحن ودعم الفواتير (الرياض).

– مسؤول أمن (الرياض).

– مسؤول التحسين وإدارة الأداء (جدة).

– مهندس تكامل (الرياض).

– مدير مشروع خدمات العملاء (الرياض).

التقديم على وظائف شركة إريكسون:

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)