أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من محافظات المنطقة الشرقية، وجدة.

تفاصيل وظائف مجموعة المجدوعي القابضة:

وأبرزت مجموعة المجدوعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سكرتير تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مشرف السلامة والصحة والبيئة والجودة/ العمليات اللوجستية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو سلسلة التوريد)، أو التخصصات ذات الصلة.

– مستشار مبيعات/ التمويل (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة المجدوعي:

وأوضحت مجموعة المجدوعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 مارس 2022م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)