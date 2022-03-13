أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد تنفيذي.

– مدير تنفيذي/ مشاريع المناطق.

– قائد أمن الميناء.

– قائد عمليات الميناء.

– مدير الخدمات البحرية.

– قائد تطوير أعمال الميناء.

– مدير تطوير أعمال الموانئ.

– مدير الموانئ والشؤون البحرية.

– قائد الاتصالات.

– مدير أول حركة المياه العامة.

– أخصائي الشراكة والعلاقات الخارجية.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)