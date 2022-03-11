أعلنت شركة الراجحي للخدمات الإدارية- إحدى شركات مصرف الراجحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة القصيم.

تفاصيل وظائف شركة الراجحي للخدمات:

وأبرزت شركة الراجحي للخدمات الإدارية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– وكيل خدمة عملاء مركز الاتصال.

– موظف خدمة عملاء الهاتف المصرفي.

التقديم على وظائف الراجحي للخدمات:

وأوضحت شركة الراجحي للخدمات الإدارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)