أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة السعودية للتموين:

وبيّنت شركة السعودية للتموين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مبيعات (الرياض).

– ممثل مشتريات (الرياض).

– مسؤول الامتثال التجاري (جدة).

– ممثل مشتريات (جدة).

التقديم على وظائف السعودية للتموين:

وأوضحت شركة السعودية للتموين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)