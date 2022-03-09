أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في كل من مدينة الرياض، ومدينة أبها.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس:

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تطوير الأعمال (مطار الرياض).

– أخصائي الشحن البحري (الرياض).

– قائد العمليات الأرضية (أبها).

طريقة التقديم على وظائف شركة أرامكس:

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 مارس 2022م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)