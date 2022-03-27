أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من جدة، والشعيبة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مشتريات أول (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، إدارة المواد، الخدمات اللوجستية والتوزيع)، أو ما يعادلها.

– مهندس أصول/ المعدات (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

– أمين المخزن (الشعيبة): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير نظم الأداء والتقارير (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، إدارة المواد، الخدمات اللوجستية والتوزيع)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة NOMAC:

وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)