أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والظهران، والطائف.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس الحوكمة المالية (الرياض).

– موظف مشتريات (الرياض).

– مشرف الخرائط والرسوم البيانية (الرياض).

– أخصائي تقني وتدريب (الرياض).

– محلل نظم (الرياض).

– مهندس الحلول/ مركز البيانات (الرياض).

– مدير الأنظمة الهندسة (الدمام).

– مفتش الدفع/ الجودة (الظهران).

– فني معدات دعم الحياة (الظهران).

– قائد فريق التدريب/ التايفون (الطائف).

– مدير تجاري (الرياض).

– أخصائي أجهزة المحاكاة والتدريب (الرياض).

التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مارس 2022م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 16 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)