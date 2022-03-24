أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، وجدة، وعسير، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني ميكانيكي صيانة سيارات (الخبر، وجدة).

– فني ميكانيكي معدات (عسير).

– فني ميكانيكي هيدروليك (عسير).

– فني كهربائي سيارات (عسير).

– فني ميكانيكي صيانة سيارات بنزين (عسير)

– فني ميكانيك سيارات ديزل ومعدات (عسير).

– فني لحام (الدمام).

– أمين مستودع (جدة، والدمام).

– محاسب (جدة، والدمام).

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)