أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد تقني أول/ إداري: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، الاقتصاد)، أو ما يعادلها.

– مسؤول مراقبة البرامج: شهادة الماجستير في تخصصات: (التسويق الدولي، إدارة الأعمال، الاقتصاد).

– مساعد المنشورات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، إدارة المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف البنك الإسلامي:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 أبريل 2022م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)