أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف الشركة المتقدمة للبتروكيماويات:

وأبرزت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس تفتيش أول: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– رئيس قسم الشبكات والبنية التحتية: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف المتقدمة للبتروكيماويات:

وأوضحت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)