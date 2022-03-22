أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة العليان القابضة:

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الأمن السيبراني.

– مهندس حلول.

– منسق مكتب الخدمة.

– مهندس مشروع.

– ممثل مبيعات.

التقديم على وظائف مجموعة العليان:

وأوضحت مجموعة العليان، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مارس 2022م.

وأفادت المجموعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)