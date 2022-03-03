أعلنت شركة مجموعة بن شيهون المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمتاجر التابعة للمجموعة في كل من جدة، والطائف.

تفاصيل وظائف شركة مجموعة بن شيهون:

وأبرزت مجموعة بن شيهون أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل مالي.

– حارس أمن.

– محاسب الائتمان.

– بائع/ منتجات.

– مساعد إداري.

– قائد فريق المستودعات.

التقديم على وظائف مجموعة بن شيهون:

وأوضحت مجموعة بن شيهون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مارس 2022م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 3 أبريل 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)