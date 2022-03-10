أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التطبيقات والأنظمة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات)، أو أي مجال ذو صلة.

– سكرتير تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– مدير قسم التثقيف الإلكتروني: شهادة الماجستير في تخصصات: (تقنيات التعليم، التعليم الإلكتروني، الحاسب، التصميم التعليمي، نظم المعلومات الإدارية)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف مركز التعليم الإلكتروني:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)